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В Омске водитель сбил женщину, помог ей подняться и скрылся

Накануне, 12 ноября, в Октябрьском округе водитель ГАЗели сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшую госпитализировали.

Вскоре при помощи информационно-поисковой системы «Паутина» госавтоинспекторы установили автомобиль, который сбил пешехода. А затем нашли и водителя.

Он пояснил, что не заметил женщину в тёмное время суток и не успел быстро среагировать. После наезда водитель помог женщине подняться, собрать выпавшие из сумочки вещи и отвёл на обочину. Также мужчина спросил, нужна ли помощь. По его словам, пострадавшая ничего не ответила, тогда он сел в автомобиль и уехал. Причину такого поведения объяснил шоковым состоянием.

«Сотрудниками Госавтоинспекции было проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результаты процедуры показали, что он трезв», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Против водителя были возбуждены административные дела. В том числе за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. В дальнейшем, при проведении проверки и установлении тяжести причинённого потерпевшей вреда, против нарушителя могут возбудить уголовное дело.