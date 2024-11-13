В Омске водитель сбил женщину, помог ей подняться и скрылся

Он пояснил, что не заметил женщину в тёмное время суток и не успел быстро среагировать. После наезда водитель помог женщине подняться, собрать выпавшие из сумочки вещи и отвёл на обочину. Также мужчина спросил, нужна ли помощь. По его словам, пострадавшая ничего не ответила, тогда он сел в автомобиль и уехал. Причину такого поведения объяснил шоковым состоянием.