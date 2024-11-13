В Омске водитель сбил женщину, помог ей подняться и скрылся

Пострадавшую госпитализировали.
Вскоре при помощи информационно-поисковой системы «Паутина» госавтоинспекторы установили автомобиль, который сбил пешехода. А затем нашли и водителя.
Он пояснил, что не заметил женщину в тёмное время суток и не успел быстро среагировать. После наезда водитель помог женщине подняться, собрать выпавшие из сумочки вещи и отвёл на обочину. Также мужчина спросил, нужна ли помощь. По его словам, пострадавшая ничего не ответила, тогда он сел в автомобиль и уехал. Причину такого поведения объяснил шоковым состоянием.
«Сотрудниками Госавтоинспекции было проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результаты процедуры показали, что он трезв», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Против водителя были возбуждены административные дела. В том числе за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. В дальнейшем, при проведении проверки и установлении тяжести причинённого потерпевшей вреда, против нарушителя могут возбудить уголовное дело.