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Снежные и ветреные дни обещают жителям Башкирии синоптики

Метеорологи озвучили прогноз погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.

Так, сегодня, 13 ноября, жителей Башкирии ждет ветреная погода с осадками. Во многих районах республики пройдет снег, а на дорогах образуется гололед. Температура воздуха поднимется максимум до +1 градуса.

Завтра, 14 ноября, сильный ветер отступит, однако осадки не прекратятся.

— Столбики термометров ночью покажут −1,-6°, днем +1,-4°, — заключили в Башгидрометцентре.

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