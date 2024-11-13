Снежные и ветреные дни обещают жителям Башкирии синоптики

В Башкирии испортится погода. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.
Так, сегодня, 13 ноября, жителей Башкирии ждет ветреная погода с осадками. Во многих районах республики пройдет снег, а на дорогах образуется гололед. Температура воздуха поднимется максимум до +1 градуса.
Завтра, 14 ноября, сильный ветер отступит, однако осадки не прекратятся.
— Столбики термометров ночью покажут −1,-6°, днем +1,-4°, — заключили в Башгидрометцентре.
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