Опубликована дата, когда в Омск вернётся плюсовая температура

В Омскую область после череды снегопадов и похолодания вновь придёт тепло. По прогнозам ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», потепление ожидается уже с 15 ноября. В этот день температура воздуха днём повысится до −1 градуса. Но ночью при этом по-прежнему будет холодно — до −11, а при прояснении — до −18 градусов.