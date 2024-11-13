Опубликована дата, когда в Омск вернётся плюсовая температура

В Омскую область после череды снегопадов и похолодания вновь придёт тепло. По прогнозам ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», потепление ожидается уже с 15 ноября. В этот день температура воздуха днём повысится до −1 градуса. Но ночью при этом по-прежнему будет холодно — до −11, а при прояснении — до −18 градусов.
Согласно данным Gismeteo, выходные в Омской области будут снежными. В воскресенье выпадет до 8,2 мм осадков. Температура воздуха днём составит в среднем −2 градуса.
А уже на следующей неделе в регион придёт потепление до плюсовых значений на термометре. Во вторник, 19 ноября, будет +1 градус. На дорогах ожидается гололедица.