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Опубликована дата, когда в Омск вернётся плюсовая температура

Потепление ожидается к концу рабочей недели.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 55% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: Om1 Омск

В Омскую область после череды снегопадов и похолодания вновь придёт тепло. По прогнозам ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», потепление ожидается уже с 15 ноября. В этот день температура воздуха днём повысится до −1 градуса. Но ночью при этом по-прежнему будет холодно — до −11, а при прояснении — до −18 градусов.

Согласно данным Gismeteo, выходные в Омской области будут снежными. В воскресенье выпадет до 8,2 мм осадков. Температура воздуха днём составит в среднем −2 градуса.

А уже на следующей неделе в регион придёт потепление до плюсовых значений на термометре. Во вторник, 19 ноября, будет +1 градус. На дорогах ожидается гололедица.