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Улицы очищают от снега в Иркутске

В ночь на 13 ноября выпало два миллиметра осадков, а это 10% от месячной нормы.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подрядчик устраняет последствия снегопада. В ночь на 13 ноября 2024 выпало два миллиметра осадков, а это 10% от месячной нормы. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты с помощью техники очищают тротуары, остановки, пешеходные переходы и заездные карманы.

Работы проводят на улицах Ленина, Карла Маркса, Марата, Свердлова, Тимирязева, Дзержинского, Красноказачья, Сухэ-Батора и многих других. Также по поручению мэра Руслана Болотова на магистральных улицах проезжую часть обработали противогололедными материалами.

В ночь на 13 ноября выпало два миллиметра осадков. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Ночью на территории города работало 18 комбинированных дорожных машин, три тракторных щетки и погрузчик. Весь день работы по уборке будут продолжаться. Во всех районах на улицы выйдут 13 КДМ, три тракторных щетки и пять погрузчиков, — прокомментировал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Помимо всего прочего очищают общественные пространства и мостовые сооружения. В это время водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что заключительные работы на КОСах правого берега в Иркутске подходят к концу.