Улицы очищают от снега в Иркутске

— Ночью на территории города работало 18 комбинированных дорожных машин, три тракторных щетки и погрузчик. Весь день работы по уборке будут продолжаться. Во всех районах на улицы выйдут 13 КДМ, три тракторных щетки и пять погрузчиков, — прокомментировал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.