На омских предприятиях нашли тонны продуктов непонятного происхождения

Управление Россельхознадзора по Омской области по согласованию с прокуратурой провело внеплановую проверку трех омских предприятий: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко и ИП Трофимова.
Эта проверка стала продолжением истории с 140 тоннами сливочного масла. Напомним, омское предприятие ООО «Фудтрейдинг» торговало сливочным маслом неизвестного происхождения, 140 тонн продукции было изъято из оборота.
Как пояснили в ведомстве, ООО «Фудтрейдинг» является получателем сливочного масла-монолита и использует площадки ИП Дивенко и ИП Трофимова для его разделки и упаковки.
Внеплановая проверка выявила массу нарушений ветеринарно-санитарных норм и правил оформления ветеринарных документов в ФГИС «Меркурий». Продукция производилась без декларации безопасности.
«На момент проверки на предприятиях находилось 4 тонны сливочного масла, а также 300 килограммов полуфабрикатов (котлеты и манты) с недействительными ветеринарными сопроводительными документами. У ИП Трофимовой обнаружено 569 упаковок масла по 180 граммов и 1 коробка масла-монолита без документов», — сообщили в Управлении Россельхознадзора.
Сомнительная продукция размещена на временное хранение и будет утилизирована. Проверка продолжается.