На омских предприятиях нашли тонны продуктов непонятного происхождения

«На момент проверки на предприятиях находилось 4 тонны сливочного масла, а также 300 килограммов полуфабрикатов (котлеты и манты) с недействительными ветеринарными сопроводительными документами. У ИП Трофимовой обнаружено 569 упаковок масла по 180 граммов и 1 коробка масла-монолита без документов», — сообщили в Управлении Россельхознадзора.