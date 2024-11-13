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На омских предприятиях нашли тонны продуктов непонятного происхождения

4 тонны сливочного масла и сотни килограмм котлет обнаружил Россельхознадзор во время внеплановой проверки.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области по согласованию с прокуратурой провело внеплановую проверку трех омских предприятий: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко и ИП Трофимова.

Эта проверка стала продолжением истории с 140 тоннами сливочного масла. Напомним, омское предприятие ООО «Фудтрейдинг» торговало сливочным маслом неизвестного происхождения, 140 тонн продукции было изъято из оборота.

Как пояснили в ведомстве, ООО «Фудтрейдинг» является получателем сливочного масла-монолита и использует площадки ИП Дивенко и ИП Трофимова для его разделки и упаковки.

Внеплановая проверка выявила массу нарушений ветеринарно-санитарных норм и правил оформления ветеринарных документов в ФГИС «Меркурий». Продукция производилась без декларации безопасности.

«На момент проверки на предприятиях находилось 4 тонны сливочного масла, а также 300 килограммов полуфабрикатов (котлеты и манты) с недействительными ветеринарными сопроводительными документами. У ИП Трофимовой обнаружено 569 упаковок масла по 180 граммов и 1 коробка масла-монолита без документов», — сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Сомнительная продукция размещена на временное хранение и будет утилизирована. Проверка продолжается.