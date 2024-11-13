Скорость транспорта в Уфе снова снизилась до 20 км /ч

Согласно данным «Яндекс. Карты», город вновь сковало пробками, но пока семибалльными. Многочисленые аварии произошли именно на въездах в город.
Так, на Оренбургском тракте начиная от Южного обхода Уфы случилось три ДТП, движение плотное. Со стороны мкр. Затон движение менее напряженное, но также есть отметки об авариях. По ул. Маршала Жукова движение плотное от ул. Новоженова до ул. Трамвайной, средняя скорость составляет — 32,7 км /ч.
Основное напряжение — на транспортной развязке в районе ул. Заки Валиди. От развязки с проспектом Салавата Юлаева и Монумента Дружбы до ул. Цюрупы, средняя скорость составляет — около 20 км /ч.
Со стороны ул. Пугачева — пробки. По улицам Менделеева, проспекту Октября и проспекту Салавата Юлаева движение не затруднено, средняя скорость составляет — 30- 35 км /ч.