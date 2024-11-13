Скорость транспорта в Уфе снова снизилась до 20 км /ч

Так, на Оренбургском тракте начиная от Южного обхода Уфы случилось три ДТП, движение плотное. Со стороны мкр. Затон движение менее напряженное, но также есть отметки об авариях. По ул. Маршала Жукова движение плотное от ул. Новоженова до ул. Трамвайной, средняя скорость составляет — 32,7 км /ч.