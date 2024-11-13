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Прокуратура обязала администрацию привести в порядок дорогу в Перми

Причиной проверки послужила жалоба местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения после жалобы одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участок автомобильной дороги по улице Ординской от улицы Героев Хасана до улицы Полазненская находится в ненормативном состоянии. На нем отмечены многочисленные дефекты полотна в виде выбоин и просадок», — уточнили в краевой прокуратуре.

В адрес МБУ «Содержание объектов благоустройства» было внесено представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Прокуратура