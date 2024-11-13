Пустившую маленького сына за руль мать наказали в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска выявили ряд нарушений правил дорожного движения в ходе мониторинга социальных сетей. Так, 30-летняя водитель Toyota Corolla Fielder посадила за руль иномарки своего малолетнего ребенка. По словам женщины, она сделала это из-за детских капризов. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, пишет ИА IrkutskMedia.