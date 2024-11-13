Пустившую маленького сына за руль мать наказали в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска выявили ряд нарушений правил дорожного движения в ходе мониторинга социальных сетей. Так, 30-летняя водитель Toyota Corolla Fielder посадила за руль иномарки своего малолетнего ребенка. По словам женщины, она сделала это из-за детских капризов. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска, также правоохранители выявили 42-летнего водителя Mercedes-Benz GL, который проехал на красный свет светофора и не предоставил преимущество пешеходам на Волжской.
В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ и ст. 12.18 КоАП РФ, санкции которых предусматривают наложение административного штрафа на общую сумму 2,5 тысячи рублей.