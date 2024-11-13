Доброволец Руслан Ельмекеев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в деревне Метляево в многодетной семье. Учился в Биритской школе, в какой-то момент переехал в село Бирит. Знакомые отмечают, что он всегда был добрым и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь, — рассказывают в пресс-службе администрации.