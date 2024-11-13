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Доброволец Руслан Ельмекеев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Еще неизвестно, когда пройдет прощание с мужчиной.

Источник: Reuters

Доброволец Руслан Ельмекеев из Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Балаганского района.

Мужчина родился в деревне Метляево в многодетной семье. Учился в Биритской школе, в какой-то момент переехал в село Бирит. Знакомые отмечают, что он всегда был добрым и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь, — рассказывают в пресс-службе администрации.

33-летний Руслан Ельмекеев подписал контракт 28 августа 2024. На данный момент нет информации, когда пройдет прощание с мужчиной, об этом сообщает немного позже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии рядовой из Тулуна погиб в зоне СВО во время выполнения боевого задания. За мужество, смелость и верность присяге его посмертно представили к ордену Мужества.