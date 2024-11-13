Ночью на уборку дорог Красноярска вышли более 80 спецмашин

Ночью 13 ноября на уборку дорог и тротуаров Красноярска вышли более 80 спецмашин. Как рассказали в администрации города, утром техника начала уходить на второстепенные улицы, чтобы не создавать помех движению.
— В приоритете тротуары с наиболее интенсивным пешеходным трафиком, а также вблизи социальных учреждений — больниц, детских садов и школ, — добавили в мэрии.
Машины уже очистили пешеходные дорожки на Лесопарковой, Заббонова, Можайского, Партизана Железняка, Вавилова, Щорса и других улицах.
Ранее мы писали, что утром 12 ноября Красноярск встал в 10-балльные пробки из-за снегопада. Многие водители и пешеходы оказались не готовы к гололеду и опоздали на работу.