Аномальные морозы пришли в Красноярский край

По данным Гидрометцентра, так холодно будет в Норильске, Дудинке, Туруханске, Хатанге, Туре, Ессее и ряде других территорий.
Как рассказал ТАСС главный синоптик страны Роман Вильфанд, в этот период морозы придут и в другие регионы Сибири.
Так, в Томской области ночные температуры будут опускаться до −26 °C, в Новосибирской области — до −15, −17 °C, в Хакасии — до −20 °C.
«На севере Сибири, в Красноярском крае в эти же дни очень низкие температуры — на 10−14 °C ниже нормы — до −30, −35 °C. Все-таки нужно учесть, что сейчас третья пятидневка ноября, а уже температура опускается до −35 °C», — отметил Вильфанд.
Добавим, в Красноярске до конца этой рабочей недели по ночам ожидается до −14 °C, а на выходных холод начнет отступать.