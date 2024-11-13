Аномальные морозы пришли в Красноярский край

«На севере Сибири, в Красноярском крае в эти же дни очень низкие температуры — на 10−14 °C ниже нормы — до −30, −35 °C. Все-таки нужно учесть, что сейчас третья пятидневка ноября, а уже температура опускается до −35 °C», — отметил Вильфанд.