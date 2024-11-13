Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аномальные морозы пришли в Красноярский край

Ночные морозы до −35 °C ожидаются в ближайшие дни на севере Красноярского края.

Сейчас в Олбани: +1° 3 м/с 59% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

По данным Гидрометцентра, так холодно будет в Норильске, Дудинке, Туруханске, Хатанге, Туре, Ессее и ряде других территорий.

Как рассказал ТАСС главный синоптик страны Роман Вильфанд, в этот период морозы придут и в другие регионы Сибири.

Так, в Томской области ночные температуры будут опускаться до −26 °C, в Новосибирской области — до −15, −17 °C, в Хакасии — до −20 °C.

«На севере Сибири, в Красноярском крае в эти же дни очень низкие температуры — на 10−14 °C ниже нормы — до −30, −35 °C. Все-таки нужно учесть, что сейчас третья пятидневка ноября, а уже температура опускается до −35 °C», — отметил Вильфанд.

Добавим, в Красноярске до конца этой рабочей недели по ночам ожидается до −14 °C, а на выходных холод начнет отступать.