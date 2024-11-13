На главу предприятия «Красноярский хлеб» завели второе уголовное дело

Стало известно, что прокуратура обвиняет компанию «Глютен» в незаконном обороте денег.
По данным ведомства, в период с апреля по июнь счета компании арестовали из-за неуплаты налогов, что послужило причиной невыплаты зарплат сотрудникам. Денежные средства компания решила получить через поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам. Они рассказали, что якобы должны сотрудникам 16 млн рублей.
Однако средства не стали тратить на компенсацию настоящих невыплаченных зарплат. Из-за этого было возбуждено второе уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей.
Отметим, что первое уголовное дело завели из-за невыплат зарплат.
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