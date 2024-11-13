На главу предприятия «Красноярский хлеб» завели второе уголовное дело

По данным ведомства, в период с апреля по июнь счета компании арестовали из-за неуплаты налогов, что послужило причиной невыплаты зарплат сотрудникам. Денежные средства компания решила получить через поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам. Они рассказали, что якобы должны сотрудникам 16 млн рублей.