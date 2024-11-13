В Челябинскую область идёт необычное потепление

Свежевыпавший снег кажется таким красивым и чистым. А из любопытства можно даже попробовать зиму на вкус. Так часто поступают дети, но иногда даже взрослые не прочь поесть снега. Вот только такие неразумные действия чреваты неприятными последствиями, и речь даже не о простуде. Почему нельзя есть даже свежий снег, рассказал биолог.