В Челябинскую область идёт необычное потепление

В среду, 13 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдёт небольшой снег, он может быть мокрым, местами — метели, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер с порывами до 14 м/с заставит поёжиться несмотря на температуру днём до +2 градусов.
В Челябинске также вероятен небольшой снег, будет раздражать гололедица. Температура воздуха днём — 0…-2 градуса.
В четверг и пятницу дневные плюсовые температуры будут сохраняться, а вот по ночам ожидаются заморозки до −8. Всё это «подарит» нам настоящий каток под ногами, который едва ли припорошит небольшой снег.
Свежевыпавший снег кажется таким красивым и чистым. А из любопытства можно даже попробовать зиму на вкус. Так часто поступают дети, но иногда даже взрослые не прочь поесть снега. Вот только такие неразумные действия чреваты неприятными последствиями, и речь даже не о простуде. Почему нельзя есть даже свежий снег, рассказал биолог.
На южноуральских водоёмах установился лёд, но пока ещё слишком тонкий для того, чтобы выдержать вес человека. Одной из первых жертв стал мужчина, утонувший в озере Светленькое в Вишневогорске.