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Небольшие осадки и гололед ожидаются в Беларуси в среду

Во всех областных центрах, а также белорусской столице сегодня есть вероятность осадков, в Минске она составляет 10−15%, в остальных городах — немного меньше.

Сейчас в Олбани: +1° 3 м/с 59% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, утром и днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый.

Дневная температура воздуха составит 0…+5°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня установится облачная погода, вероятность осадков составит 10−15%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки 0…+1°C. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.

В Витебске и Гродно будут схожие погодные условия: облачно, без существенных осадков, 0…+2°C, ветер неустойчивый 1−3 м/с, в Гродно слабый гололед.

В Бресте и Могилеве ожидается более высокое значение температуры воздуха +1…+3°C. В среду в этих городах также облачная погода без существенных осадков. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.

В Гомеле воздух прогреется до +2…+4°C, синоптики обещают облачность, вероятность осадков 5−10%, неустойчивый ветер 1−3 м/с.