Небольшие осадки и гололед ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, утром и днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый.
Дневная температура воздуха составит 0…+5°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня установится облачная погода, вероятность осадков составит 10−15%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки 0…+1°C. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.
В Витебске и Гродно будут схожие погодные условия: облачно, без существенных осадков, 0…+2°C, ветер неустойчивый 1−3 м/с, в Гродно слабый гололед.
В Бресте и Могилеве ожидается более высокое значение температуры воздуха +1…+3°C. В среду в этих городах также облачная погода без существенных осадков. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.
В Гомеле воздух прогреется до +2…+4°C, синоптики обещают облачность, вероятность осадков 5−10%, неустойчивый ветер 1−3 м/с.