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«Везут парня без имени»: Давыдов прокомментировал возможное назначение Тодда Рирдена в «Авангард»

Чемпион Давыдов прокомментировал назначение тренера Рирдена в омский «Авангард».

Источник: Комсомольская правда

Трехратный чемпион Олимпиады хоккеист Виталий Давыдов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера ХК «Авангард» канадца Тода Рирдена. Он отнесся к этой инициативе весьма скептически и назвал Рирдена «парнем без имени».

«Ладно бы еще Боумэна или Кинэна, но нет, парня совсем без имени, с какой-то немецкой фамилией (смеется). Рискованный эксперимент. Наверное, повлияла история такого же неизвестного канадца — Гру, который проявляет себя в “Тракторе”. Но на месте Челябинска не спешил бы с выводами. В прошлом году дошел до полуфинала, команда была готовая. Посмотрим, что будет в этом плей-офф, хватит ли Челябинск на весну», — заявил Давыдов в интервью Sports.ru.

Напомним, 53-летний Рирден был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После входил в тренерский штаб «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.