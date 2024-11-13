«Везут парня без имени»: Давыдов прокомментировал возможное назначение Тодда Рирдена в «Авангард»

«Ладно бы еще Боумэна или Кинэна, но нет, парня совсем без имени, с какой-то немецкой фамилией (смеется). Рискованный эксперимент. Наверное, повлияла история такого же неизвестного канадца — Гру, который проявляет себя в “Тракторе”. Но на месте Челябинска не спешил бы с выводами. В прошлом году дошел до полуфинала, команда была готовая. Посмотрим, что будет в этом плей-офф, хватит ли Челябинск на весну», — заявил Давыдов в интервью Sports.ru.