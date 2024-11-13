Горожане получили свыше 30 миллионов карт москвича за время существования проекта

«Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, родители и дети из многодетных семей и граждане других льготных категорий. Только с начала 2024 года мы выпустили более 1,3 миллиона карт, а в среднем в месяц обрабатываем свыше 120 тысяч заявлений на получение карты. Ежедневно мы изучаем отзывы наших держателей и отвечаем на вопросы в социальных сетях. Благодаря этому мы понимаем, как сделать карту еще удобнее и в каком направлении следует совершенствовать цифровые сервисы», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.