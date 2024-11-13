Горожане получили свыше 30 миллионов карт москвича за время существования проекта

«Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, родители и дети из многодетных семей и граждане других льготных категорий. Только с начала 2024 года мы выпустили более 1,3 миллиона карт, а в среднем в месяц обрабатываем свыше 120 тысяч заявлений на получение карты. Ежедневно мы изучаем отзывы наших держателей и отвечаем на вопросы в социальных сетях. Благодаря этому мы понимаем, как сделать карту еще удобнее и в каком направлении следует совершенствовать цифровые сервисы», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.
Как отметил Сергей Собянин, карта москвича давно стала универсальным инструментом для доступа к различным услугам и сервисам. Так, с ее помощью можно пользоваться бесплатным, льготным (со скидкой) или платным проездом на городском транспорте. В среднем за год держатели карты совершают более миллиарда поездок по Москве и области. О том, в каких видах транспорта действует карта москвича, как записывать на нее билеты и абонементы, и о многом другом можно узнать на странице спецпроекта «С картой москвича. Интерактивный гид по проезду в Москве и области».
Также карта москвича позволяет получать скидки на товары и услуги в более чем 8,5 тысячи партнерских точек. Среди них супермаркеты, аптеки, магазины детских товаров и книжные, кафе, автозаправки, культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Посмотреть полный список организаций, предоставляющих скидки при предъявлении карты, можно в специальном разделе на портале mos.ru.
В городских поликлиниках при записи на прием к врачу через инфоматы карта москвича заменяет полис обязательного медицинского страхования. Кроме того, к ней можно привязать единый читательский билет, чтобы брать и сдавать книги в столичных библиотеках.
Учащимся столичных школ и колледжей по карте москвича доступно бесплатное посещение более 115 музейных и выставочных площадок в рамках проекта «Музеи — детям». Среди них Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама «Бородинская битва», музей «Огни Москвы» и другие городские, частные и ведомственные музеи. Также школьники и студенты колледжей могут подключить карту к сервису «Москвенок», чтобы использовать ее для прохода в учебное заведение и оплаты питания в столовой.
Горожане старшего возраста с картой москвича могут посещать занятия проекта «Московское долголетие», а отдельные категории граждан — получать адресную социальную помощь и социальные услуги с использованием электронного социального сертификата.
Как получить карту москвича
Подать заявление на получение карты москвича можно на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Дети старше 14 лет могут сделать это самостоятельно. Для оформления карты москвича ребенку, который еще не достиг этого возраста, должен обратиться один из родителей или другой законный представитель.
Проверить статус изготовления карты можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55 и в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Дошкольники старше семи лет, учащиеся школ и колледжей могут забрать готовую карту в учебном заведении. Те, кто получает образование в частных школах или за пределами Москвы, а также другие льготные категории граждан — в выбранном центре госуслуг «Мои документы».
Получение карты москвича для учащегося необходимо подтвердить в личном кабинете на mos.ru в течение 90 дней. В остальных случаях делать это не нужно.
Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.