Полноценная жизнь. В Прикамье остро встал вопрос с компенсациями за ТСР

Инвалиды — самые незащищённые слои населения. И они нуждаются в особой поддержке. Средства реабилитации, без которых они не могут существовать, стоят больших денег. В регионах эти затраты компенсируют. Но, как оказалось, по размеру выплат Пермский край отстаёт от других субъектов РФ.
Дорогой ортез
Пермским инвалидам, которым на постоянной основе нужны дорогостоящие средства реабилитации, приходится доплачивать и приобретать оборудование в других регионах.
Депутат Вероника Куликова, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Законодательном собрании Пермского края, надеется добиться пересмотра суммы компенсации за средства реабилитации для жителей Прикамья.
«Поддержка социально незащищённых слоёв населения относится к приоритетным направлениям в работе депутатского корпуса, — говорит Вероника Куликова. — В этом году большое количество сообщений поступает от инвалидов. Одно из таких обращений положило начало большой работе, которую мы развернули на региональном и федеральном уровнях. Шестилетней девочке, которой необходим ортез, который “удлиняет” ногу и позволяет нормально двигаться, год назад выдали дешёвый вариант, от которого на ноге через два часа образовывались кровавые мозоли».
Нога ребёнка растёт. После операций показатели меняются, и ортезы нужно покупать каждый год.
Семья девочки регулярно возит её на реабилитацию в другие регионы — в Курган, Тюмень. От родителей детей из других городов они узнали, что им предоставляют средства реабилитации совершенно другого качества, из удобного пластика. Стоимость таких ортезов составляет от 100 тыс. руб. Основную часть затрат семьям компенсируют из бюджета региона.
«В ортезе за 27 тыс. руб., сделанном в Перми, ходить и после доработок было невозможно, — рассказывает мама ребёнка. — Нам пришлось покупать аппарат в Тюмени, потратив на это более 100 тыс. руб. Тюменский аппарат сделан из тонкого пластика. И ребёнок, который вынужден носить его постоянно, при ходьбе не страдает. В этом году мы даже не стали пытаться получить готовый аппарат в Перми. Сразу приобрели дорогостоящее оборудование в Тюмени. Нам компенсировали около 30 тыс. руб., что покрыло только треть фактических затрат на него».
Далеко не все семьи могут позволить себе доплатить крупную сумму к полученной компенсации. И ребёнок, получивший ортез, от которого появляются боль и мозоли, лишний раз останется в постели. В то время как другой ребёнок с подходящим устройством будет гулять, общаться и вырастет гармоничным и счастливым человеком.
Неравные условия
Проанализировав размер компенсации за аналогичные изделия в других регионах России, депутаты удивились, насколько не повезло в этом вопросе пермякам.
«Для сравнения: в Москве компенсация за аппарат на всю ногу составляет 372 тыс. руб., а в Перми — 22,8 тыс. руб. В целом в Перми выплаты меньше, чем в большинстве регионов России, — пояснила Вероника Куликова. — Этой конкретной семье (многодетной, с ребёнком-инвалидом) мы помогли. Сейчас вопросом занимаются наши юристы, семья находится под патронажем. Но таких историй множество. И если мы можем повысить качество жизни этих людей, то должны это сделать. Мы взяли в работу вопрос о пересмотре суммы компенсации за средства реабилитации, обратились в Министерство соцразвития Прикамья (они отвечают за поддержку благополучия этих социальных групп). На приобретение такого оборудования проводятся аукционы. И, очевидно, при проведении конкурса просто не хватает определённых критериев, которые позволят приобретать действительно качественное оборудование. Благодаря содействию коллеги из фракции “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, депутату Госдумы Андрею Кузнецову направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором обрисовали ситуацию. Стараемся проанализировать, что необходимо сделать и поправить в нормативных актах, регламентах, порядках, касающихся конкурсных процедур на покупку этих устройств регионом».