Полноценная жизнь. В Прикамье остро встал вопрос с компенсациями за ТСР

«Для сравнения: в Москве компенсация за аппарат на всю ногу составляет 372 тыс. руб., а в Перми — 22,8 тыс. руб. В целом в Перми выплаты меньше, чем в большинстве регионов России, — пояснила Вероника Куликова. — Этой конкретной семье (многодетной, с ребёнком-инвалидом) мы помогли. Сейчас вопросом занимаются наши юристы, семья находится под патронажем. Но таких историй множество. И если мы можем повысить качество жизни этих людей, то должны это сделать. Мы взяли в работу вопрос о пересмотре суммы компенсации за средства реабилитации, обратились в Министерство соцразвития Прикамья (они отвечают за поддержку благополучия этих социальных групп). На приобретение такого оборудования проводятся аукционы. И, очевидно, при проведении конкурса просто не хватает определённых критериев, которые позволят приобретать действительно качественное оборудование. Благодаря содействию коллеги из фракции “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, депутату Госдумы Андрею Кузнецову направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором обрисовали ситуацию. Стараемся проанализировать, что необходимо сделать и поправить в нормативных актах, регламентах, порядках, касающихся конкурсных процедур на покупку этих устройств регионом».