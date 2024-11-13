71-летнего уфимца с потерей памяти не могут отыскать уже вторые сутки

В Уфе разыскивают 71-летнего Вячелава Коткова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, мужчина, у которого возможна потеря памяти, 12 ноября ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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