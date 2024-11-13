71-летнего уфимца с потерей памяти не могут отыскать уже вторые сутки

Как сообщают волонтеры, мужчина, у которого возможна потеря памяти, 12 ноября ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.