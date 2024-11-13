«Минскстрой» показал, как идет реконструкция автовокзала «Восточный» в Минске. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации.
В сообщении говорится, что в Минске продолжается реконструкция автовокзала «Восточный» под городской Центр технического творчества для детей и молодежи. В пресс-службе уточнили, что генеральный подрядчик СУ-94 стройтреста № 1 заканчивает демонтаж старой кровли, полов. Завершаются демонтажные работы в подвальной части. Ведется работа, связанная с усилением плит перронов.
«Минсктрой» опубликовал кадры реконструкции автовокзала «Восточный». Фото: телеграм-канал организации «Минскстрой».
В «Минскстрое» отметили, что все демонтажные работы строители намерены завершить к концу ноября и начать перепланировку здания, устройству новых кирпичных перегородок и стен. Сказано, что по контуру перронов уже заливаются фундаменты и подпорные стены высотой 2,5 метра под установку витражей будущих лабораторий. Кроме того, на левом перроне была начата укладка нижнего слоя кровельного пирога.
«На объекте трудятся более 50 человек», — говорится в сообщении.
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