«Минскстрой» показал, как идет реконструкция автовокзала «Восточный» в Минске

В «Минскстрое» отметили, что все демонтажные работы строители намерены завершить к концу ноября и начать перепланировку здания, устройству новых кирпичных перегородок и стен. Сказано, что по контуру перронов уже заливаются фундаменты и подпорные стены высотой 2,5 метра под установку витражей будущих лабораторий. Кроме того, на левом перроне была начата укладка нижнего слоя кровельного пирога.