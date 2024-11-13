В Самаре устранили проблему с отоплением в доме на улице Гагарина

В Самаре устранили проблему с отоплением в третьем подъезде дома № 60 по улице Гагарина, где стояки не функционировали уже год. Об этом сообщили в пресс-службе МЦУ Самары.
Так, отсутствие отопления вызывало холод в подъезде и квартирах, создавая дискомфорт для жильцов. Вопрос удалось решить благодаря системе «Инцидент Менеджмент», которая позволяет оперативно взаимодействовать с различными структурами и ведомствами.
По информации управляющей компании, для восстановления тепла в подъезде потребовалась установка нового радиатора. Сейчас батарея подключена к системе отопления, и дом полностью готов к зимним холодам.
Напомним, недавно в доме на улице Осетинской в Самаре после обращения жильцов восстановили работу лифтов.