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В Самаре устранили проблему с отоплением в доме на улице Гагарина

В Самаре УК заменила радиатор в доме, где год не было отопления в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре устранили проблему с отоплением в третьем подъезде дома № 60 по улице Гагарина, где стояки не функционировали уже год. Об этом сообщили в пресс-службе МЦУ Самары.

Так, отсутствие отопления вызывало холод в подъезде и квартирах, создавая дискомфорт для жильцов. Вопрос удалось решить благодаря системе «Инцидент Менеджмент», которая позволяет оперативно взаимодействовать с различными структурами и ведомствами.

По информации управляющей компании, для восстановления тепла в подъезде потребовалась установка нового радиатора. Сейчас батарея подключена к системе отопления, и дом полностью готов к зимним холодам.

Напомним, недавно в доме на улице Осетинской в Самаре после обращения жильцов восстановили работу лифтов.

ЖКХ