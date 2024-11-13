Открылись продажи билетов на сеансы нового «Венома» с 14 ноября

На сайтах российских кинотеатров открылись продажи билетов на сеансы «Веном: Последний танец» с 14 ноября. «Известия» оценили фильм и изучили отзывы кинокритиков.
«Веном» — одна из самых успешных франшиз Sony Pictures об антигерое из мира Marvel. Триквел с Томом Харди уже заработал почти $400 млн в мировом прокате. Российским фанатам истории сейчас доступна экранная версия с русским переводом у пиратов.
Союз экс-журналиста Эдди Брока и поселившегося в его теле смертоносного балагура Венома по-прежнему кажется по-своему очаровательным. Хотя юмора к финалу стало очевидно меньше, а измотанный вид Эдди вызывает некоторое сожаление.
«Честно говоря, я бы предпочел наблюдать, как Эдди и Веном спорят о начинках для пиццы, чем то, как они объединяются для чего-то столь банального, как спасение планеты», — пишет обозреватель New York Times Эми Николсон.
Веном к третьей части будто подустал. Своего земного друга он абьюзит уже не так часто, игнорирует надвигающийся конец света и преследующих его монстров, когда в плейлисте звучит Dancing Queen. Сюжет кажется не таким ярким и динамичным и в напряжении не держит.
«Комедия посредственная, сцены совершенно не запоминающиеся, а сюжетные дыры зияют», — пишет Ларушка Иван-Заде из Daily Mail.
Но всё же для поклонников истории, жанра и в целом Marvel премьера фильма — событие. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты 81% позитивных отзывов зрителей (критики оценили ниже — на 41%). Несмотря на то, что «Последний танец» — финальная часть трилогии, создатели оставили для фанатов послание в сцене после титров, которое оставляет пути для потенциального продолжения.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Расшифровать «Веном»: показы супергеройского экшена возобновят в России.