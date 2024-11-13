Открылись продажи билетов на сеансы нового «Венома» с 14 ноября

Веном к третьей части будто подустал. Своего земного друга он абьюзит уже не так часто, игнорирует надвигающийся конец света и преследующих его монстров, когда в плейлисте звучит Dancing Queen. Сюжет кажется не таким ярким и динамичным и в напряжении не держит.