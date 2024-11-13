На красноярской площади Мира хотят поставить памятник и реконструировать Триумфальную арку

«К 400-летию Красноярска необходимо создать серьезные мемориалы, потому что событие знаковое. На улицах города при этом ничего не говорит о 400-летней истории Красноярска. Группа специалистов, красноярцев, архитекторов предлагает к этой дате на площади Мира создать историко-мемориальный комплекс. Он включает в себя несколько объектов — монумент в честь 400-летнего юбилея города, музей, памятный знак на месте алтаря утраченного Воскресенского собора, а также реконструкцию Триумфальной арки», — сообщил Шумов.