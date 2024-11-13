На красноярской площади Мира хотят поставить памятник и реконструировать Триумфальную арку

В центре Красноярска на площади Мира предлагается создать историко-мемориальный комплекс с 15-метровым монументом. Об этом на круглом столе «Подготовка к 400-летию Красноярска» в рамках краеведческого форума Енисейской Сибири рассказал главный архитектор края Константин Шумов, сообщает ТАСС.
«К 400-летию Красноярска необходимо создать серьезные мемориалы, потому что событие знаковое. На улицах города при этом ничего не говорит о 400-летней истории Красноярска. Группа специалистов, красноярцев, архитекторов предлагает к этой дате на площади Мира создать историко-мемориальный комплекс. Он включает в себя несколько объектов — монумент в честь 400-летнего юбилея города, музей, памятный знак на месте алтаря утраченного Воскресенского собора, а также реконструкцию Триумфальной арки», — сообщил Шумов.
На памятном монументе в честь юбилея города разместят бронзовые доски с основными событиями истории основания Красноярска. «Сегодня известные красноярские скульпторы и художники работают над содержанием сюжетных клейм на этих досках. Сам монумент предполагается около 15 метров», — пояснил Константин Шумов.
По его словам, место для комплекса было выбрано не случайно: «Мы учли все исторические детали и факты. Именно здесь, предположительно, было место высадки первых казаков на берег Енисея и в 1628 году основан красноярский острог».
Напомним, подготовка к юбилею краевой столицы, который будет отмечаться в 2028 году, идет в рамках специального указа президента России.