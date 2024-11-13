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У жителей Башкирии средний доход превысил 42 тысяч рублей

Средние доходы жителей Башкирии выросли на 17,5%

Источник: Комсомольская правда

Средние доходы жителей Башкирии за год выросли. Это следует из данных опубликованных Башстатом.

Согласно данным специалистов, с января по июнь текущего года доход среднего жителя республики достигал 42 015 рублей. Этот показатель выше на 17,5% того, что был в такой же период в 2023-м. В то полугодие средний доход на душу населения составил 35 746 рублей.

Стоит пояснить, что среднедушевые доходы граждан за месяц вычисляют с помощью деления годового объема доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. То есть, суммарный объем доходов распределяют на всех — и даже детей, и безработных, и пенсионеров, и студентов.