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В Омске простились с директором медколледжа

Ушел из жизни Александр Чернышев.

Источник: Комсомольская правда

10 ноября на 85 году жизни скончался руководитель омского медицинского коллежда Александр Чернышев. Об утрате сообщили в региональном минздраве.

Александр Чернышев руководил учреждением более 10 лет — с 1981 года и до ухода на пенсию. До этого работал в Саргатской ЦРБ. Был удостоен званий: Отличник здравоохранения МЗ СССР, Отличник народного просвещения МО РФ, Заслуженный учитель РФ, Почетный ветеран Региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области».

Прощание с Александром Чернышевым состоялось сегодня в траурном зале на 5-й Кордной.