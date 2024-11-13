В Омске простились с директором медколледжа

Александр Чернышев руководил учреждением более 10 лет — с 1981 года и до ухода на пенсию. До этого работал в Саргатской ЦРБ. Был удостоен званий: Отличник здравоохранения МЗ СССР, Отличник народного просвещения МО РФ, Заслуженный учитель РФ, Почетный ветеран Региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области».