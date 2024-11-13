Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории КФУ появится бюст императора Александра I

На территории ансамбля КФУ появится бюст основателя Казанского университета императора Александра I. Соответствующий проект прошел историко-культурную экспертизу, сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В документации говорится, что скульптура, отлитая из бронзы, расположится по оси главного корпуса ансамбля, в центре существующего сквера, среди декоративных цветущих кустарников, лиственных и хвойных деревьев. Объект будет возвышаться над окружающим пространством, располагаясь на постаменте в виде стелы с подиумом, выполненным из белого и черного мрамора.

Стелу украсит лепнина в виде нагрудного знака — венка из лавровых и дубовых ветвей с вензелем Александра I по центру. Он был утвержден в декабре 1877 года, вручался всем служившим во времена царствования императора.

На месте работ будет восстановлено благоустройство — посажен цветник, подсыпана плодородная почва и восстановлен газон.

образование
монументы