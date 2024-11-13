На территории КФУ появится бюст императора Александра I

В документации говорится, что скульптура, отлитая из бронзы, расположится по оси главного корпуса ансамбля, в центре существующего сквера, среди декоративных цветущих кустарников, лиственных и хвойных деревьев. Объект будет возвышаться над окружающим пространством, располагаясь на постаменте в виде стелы с подиумом, выполненным из белого и черного мрамора.