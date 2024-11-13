Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 13 ноября, погоду в стране и далее будет определять область атмосферного давления, которая сформирована во влажной воздушной массе. Будет облачно, в утренние часы возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Также утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман, гололед. Ветер окажется неустойчивым. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.
В четверг, 14 ноября, в Беларуси сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Днем за погоду будет отвечать атмосферный фронт, который смещается с северо-запада Европы. Сохранится облачная погода. В ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Синоптики добавляют, что в отдельных районах вероятен туман, слабый гололед. Ветер будет преобладать юго-западных направлений. В ночные часы температура воздуха составит от −4 до +2 градусов. Днем ожидается от −1 до +5 градусов.
Ранее европейские синоптики предупредили о снеге в Беларуси уже 14 ноября: «Высота снежного покрова достигнет 4 — 5 см».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».