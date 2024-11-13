Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 13 ноября, погоду в стране и далее будет определять область атмосферного давления, которая сформирована во влажной воздушной массе. Будет облачно, в утренние часы возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Также утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман, гололед. Ветер окажется неустойчивым. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.