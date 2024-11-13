Завтра в Братске и Братском районе пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание — пешеход!»

По итогам 10 месяцев текущего года на дорогах города и района зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 6 человек погибли, 29 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 10 несовершеннолетних. 22 аварии произошли по вине водителей транспортных средств, в результате которых 2 пешехода погибли, 21 травмирован. Из них 11 ДТП зарегистрированы на нерегулируемых пешеходных переходах.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель, который приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть или вступили на нее для осуществления перехода.
В свою очередь, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Полицейские обращаются ко всем водителям и пешеходам с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД и вести себя уважительно по отношению друг к другу.