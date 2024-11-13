В Самаре подвели итоги очистки дорог и дворов после первых снегопадов

«Дорожные службы в срок очистили дороги. Вопросы есть по уборке тротуаров и дворов. УК и ТСЖ отчитывались о готовности людей и техники. Если не начнете работать на совесть, будем помогать жителям менять недобросовестные УК на более эффективные», — сказал Носков.