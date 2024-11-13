В Самаре подвели итоги очистки дорог и дворов после первых снегопадов

В Самаре с приходом первых снегопадов и до 11 ноября ежедневную уборку выполняли 190 единиц техники и около 3400 дорожных рабочих и дворников. И.о главы города Иван Носков подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщили в мэрии.
«Дорожные службы в срок очистили дороги. Вопросы есть по уборке тротуаров и дворов. УК и ТСЖ отчитывались о готовности людей и техники. Если не начнете работать на совесть, будем помогать жителям менять недобросовестные УК на более эффективные», — сказал Носков.
В начале ноября в Самаре выпало 56% месячной нормы осадков — 26 мм в виде снега и дождя. В ночную смену улицы города очищали больше сотни спецмашин и около 70 человек для уборки вручную.
При этом в каждом районе выявили от 30 до 70 дворовых территорий, где уборка вообще не проводилась. Проведенная 8 ноября проверка показала, что более 300 участков не были обработаны противогололедными материалами, а 43 внутриквартальных проезда не очищены от снега.