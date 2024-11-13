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Гаишники за сутки задержали в Уфе около десятка нетрезвых водителей

В Уфе за сутки поймали восемь пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали около десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 358 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано восемь водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также двое без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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