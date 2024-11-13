В Перми прошли ежегодные Свято-Елисаветинские чтения

10 и 11 ноября в столице Прикамья проходили ежегодные Свято-Елисаветинские чтения «Белый Ангел России». В этом году событие было приурочено к юбилейным датам — 160-летию со дня рождения Княгини Елисаветы Феодоровны, 110-летию ее посещения Пермского края и 200-летию со дня рождения Императрицы Марии Александровны. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.