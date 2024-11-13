В Перми прошли ежегодные Свято-Елисаветинские чтения

10 и 11 ноября в столице Прикамья проходили ежегодные Свято-Елисаветинские чтения «Белый Ангел России». В этом году событие было приурочено к юбилейным датам — 160-летию со дня рождения Княгини Елисаветы Феодоровны, 110-летию ее посещения Пермского края и 200-летию со дня рождения Императрицы Марии Александровны. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Программа мероприятий началась в воскресенье, 10 ноября, в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре. Утром в храме прошла Божественная литургия, а после состоялось открытие XI Свято-Елисаветинских чтений «Белый Ангел России».
На следующий день, 11 ноября, празднование переместилось в Пермь. XI Свято-Елисаветинский форум «Белый Ангел России» продолжился в ПГНИУ научно-практической конференцией. В ней приняли участие ученые-историки, студенты пермских вузов и представители активной молодежи.