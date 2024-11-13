На фестивале «Читка» представили современную киноадаптацию «Снегурочки»

Главную героиню сыграет дочка режиссера (и ее мужа, продюсера картины) Варвара Добромыслова, а экранную семейную пару на экране воплотят Никита Ефремов и Аглая Тарасова. Оба не так давно снимались в сериале «Морозко», который ничего общего со сказкой Александра Роу не имеет. В отличие от «Снегурочки», съемки нового фильма пройдут на Кольском полуострове, в районе Мончегорска, где около 60 лет назад снимали «Морозко».