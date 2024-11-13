На фестивале «Читка» представили современную киноадаптацию «Снегурочки»

Новая версия сказки «Снегурочка» снимается не по русскому народному первоисточнику, а по изложению Александра Островского.
«Мы обратили внимание именно на “Снегурочку”, потому что последняя экранизация была создана порядка 60 лет назад. Мне этот персонаж очень импонирует, достаточно тонкое и хрупкое создание, которое как нельзя лучше описывает бренность всего», — поделилась Добромыслова.
В центре новой сказки молодая семейная пара на грани развода. Именно удручающая статистика разводов в России вдохновила на создание авторской адаптации сказки. Появившаяся из ниоткуда ледяная девочка поможет спасти эту ячейку общества, а та, в свою очередь, должна не дать Снегурочке растаять.
Главную героиню сыграет дочка режиссера (и ее мужа, продюсера картины) Варвара Добромыслова, а экранную семейную пару на экране воплотят Никита Ефремов и Аглая Тарасова. Оба не так давно снимались в сериале «Морозко», который ничего общего со сказкой Александра Роу не имеет. В отличие от «Снегурочки», съемки нового фильма пройдут на Кольском полуострове, в районе Мончегорска, где около 60 лет назад снимали «Морозко».
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Тепло ли вам: в России снимут новую «Снегурочку».