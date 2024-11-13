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Дачник из Иркутска оборудовал баню под майнинговую ферму

Он использовал электричество, как 144 дома.

Источник: Комсомольская правда

Житель Иркутска оборудовал дачу в Свердловском районе под майнинговую ферму. Энергетики, узнав о нарушении, обратились в суд. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутскэнергосбыте.

Инспектор, проводя очередную проверку, заметил, что к бане подвели высоковольтный провод, установили вентиляционные трубы и интернет-оборудование. Конечно, это вызвало определенные подозрения.

— Внутри помещения стояли стеллажи, а на них девять майнинговых устройств и другая техника. Анализ энергопотребления подтвердил высокий круглосуточный расход энергии. Специалисты сравнили его с другими подобными по площади объектами: расход ресурса соответствовал 144 домам, — рассказывают энергетики.

Владелец отказался возмещать ущерб, поэтому компания обратилась в суд. Там решение поддержали, однако нарушитель пытался доказать свою правоту. Заявил, что ремонтирует оборудование, поэтому и расход электричества такой большой.

Чтобы убедить всех, пригласил специалиста, но суд так не поверил. Пока дело находилось на рассмотрении, он частично погасил задолженность, в общей сложности ему нужно выплатить почти 400 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники под видом целителей украли украшения и деньги у жительницы Усолья.