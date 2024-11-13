В школе № 118 Самары открыт инженерно-технический класс

Во вторник, 12 ноября в школе № 118 поселка Красная Глинка Самары был открыт инженерно-технический класс.
Профильный класс создан после подписанного в мае текущего года трехстороннего соглашения между школой № 118, компанией «Электрощит Самара» и Самарским государственным техническим университетом.
В инженерно-техническом классе, оборудованном высокопроизводительными современными компьютерами, демонстрационным экраном, информационной доской, десятиклассники будут углубленно изучать физику, математику и инженерную графику. Учебная программа включает теоретические и практические занятия, направленные на освоение школьниками базовых инженерных знаний. Уроки будут проводить учителя школы и преподаватели Самарского государственного технического университета.
Это позволит школьникам определиться с выбором будущей профессии, получить дополнительные знания, подготовиться к дальнейшему обучению и трудоустройству.
В других самарских школах открыты педагогические, медицинские, авиаинженерные, транспортные, нефте-газо-химические, железнодорожные и полицейские классы, сообщили в администрации города.