В школе № 118 Самары открыт инженерно-технический класс

В инженерно-техническом классе, оборудованном высокопроизводительными современными компьютерами, демонстрационным экраном, информационной доской, десятиклассники будут углубленно изучать физику, математику и инженерную графику. Учебная программа включает теоретические и практические занятия, направленные на освоение школьниками базовых инженерных знаний. Уроки будут проводить учителя школы и преподаватели Самарского государственного технического университета.