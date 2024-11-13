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В ростовской больнице спасли мужчину со свищом, тремя инфарктами и ожирением

В Ростове прооперировали 140-килограммового мужчину со сложным комплексом заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи спасли 61-летнего мужчину с нестандартным случаем. У 140-килограммового пациента было так много заболеваний, что лечение одного противоречило другому. О необычном случае рассказали в донском министерстве здравоохранения.

Ростовчанин обратился в городскую больницу № 6 с трещиной прямой кишки и транссфинктерным свищом. С таким медикам приходится сталкиваться часто. Но у мужчины, кроме этого, было еще много других заболеваний.

Так, ранее он перенес три острых инфаркта миокарда. И во время одного из них у ростовчанина даже была остановка сердца. Пациент также страдал ожирением. Его вес был 140 килограммов. Также у мужчины была гипертоническая болезнь, варикоз, хроническая сердечная недостаточность, лимфостаз и атеросклероз артерий.

В таком случае лечение одного заболевания могло противоречить другому.

— Лечение исходной терапевтической и острой хирургической патологии в данном случае во многом противоречили друг другу. Но благодаря слаженной работе хирургической и анестезиологической служб, пациент был успешно прооперирован, — добавили в ведомстве.

Сейчас ростовчанин идет на поправку.