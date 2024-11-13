В ростовской больнице спасли мужчину со свищом, тремя инфарктами и ожирением

Так, ранее он перенес три острых инфаркта миокарда. И во время одного из них у ростовчанина даже была остановка сердца. Пациент также страдал ожирением. Его вес был 140 килограммов. Также у мужчины была гипертоническая болезнь, варикоз, хроническая сердечная недостаточность, лимфостаз и атеросклероз артерий.