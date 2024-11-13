Трансплантолог Сергей Готье: мы научились значительно продлевать жизнь органов

— Я считаю, что выращивание в свиньях сердец — это не решение вопроса, пока ученые не решили, что делать с вирусами. На данный момент оба пациента с такими пересадками умерли от цитомегаловируса свиньи на фоне мощной иммуносупрессии для того, чтобы подавить отторжение чужеродной ткани. Тем не менее, думаю, российские ученые не должны закрывать это направление, сейчас они должны думать, как редактировать геном свиньи, что с этим можно сделать. Но это скорее мысли про отдаленные перспективы.