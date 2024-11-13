Иван Абрамов назвал себя любимым комиком своей жены

Стендап-комик Иван Абрамов собрался в экспедицию в Антарктиду — с концертной программой на круизном лайнере премиум-класса. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, чего ждет от поездки, куда еще хотел бы попасть и почему людей возмущают шутки.
— Иван, в феврале 2025 года вы отправитесь в экспедицию в Антарктиду. Вам страшно?
— Страшно, что мне так сильно понравится в Антарктиде, что захочется вернуться туда всей семьей — с женой и нашими девочками. А вообще — для меня это будет абсолютно новый опыт. Я люблю путешествовать, но с пингвинами и белыми медведями еще ни разу не встречался. Пингвинов, надеюсь, скоро увижу.
— Кто предложил вам присоединиться к другим артистам и предпринимателям, которые поплывут на лайнере? Вы сразу согласились?
— Я познакомился с ребятами из агентства NEVEREND, они организуют путешествия премиум-класса, на премиум-лайнере — мне вообще нравится это слово, «премиум». Это будет наше первое совместное путешествие, но я уверен, что будут еще — у них есть и экспедиции на Северный полюс. Надеюсь, они поймут намек.
— Как вы готовитесь к экспедиции?
— Для меня сейчас главное — подготовить материал для двух выступлений на борту лайнера. И, что не менее важно, не забыть аптечку, теплые носки и куртку.
— Вы уже плавали на круизных лайнерах? Какие у вас ожидания от этой поездки?
— Это будет мое первое путешествие на лайнере, поэтому ожидания максимально высокие. То, что я видел на фото и видео с прошлых экспедиций, впечатляет. Не терпится уже испытать все это на себе.
— Известность как комику вам принесли удачные пародии. Вы много кого пародировали — своего отца, Екатерину Мизулину, Дмитрия Маликова, Елену Малышеву. Обижаются ли на вас ваши герои?
— Пародия — это не негативная история, а скорее наоборот. Я еще никого не обидел.
— Когда в вас открылся дар пародиста? Изображали в школе учителей и одноклассников?
— С детства я изображал других людей, но тогда не знал, что это не кривляние перед зеркалом, а пародия. Конечно, о моем таланте знали в школе, я пародировал и одноклассников, и учителей, при этом умудрился со всеми сохранить хорошие отношения. А в старших классах меня пригласили играть за школьную команду КВН.
— На одном из сайтов о звездах, где излагается ваша биография, пишут, что вы поступили в МГИМО «вопреки собственным устремлениям». Это правда? Каковы были устремления?
— Я хотел поступить на актерский факультет, собирался подавать документы, но мой отец настаивал на МГИМО, сказал, что еще успею отучиться на актера. Нашли компромисс — я поступил в МГИМО и играл в команде КВН своего вуза. Очень благодарен отцу, что тогда он проявил твердость.
— Тем не менее, поступить в один из лучших вузов страны всегда было непросто. Как вам это удалось?
— Нет какого-то секрета — я готовился к поступлению, занимался с репетиторами, был настроен стать студентом МГИМО, и, конечно, была некая доля везения — все, как у любого обычного абитуриента.
— Участие в университетской команде КВН помогало в учебе или мешало?
— Скорее добавляло какого-то драйва. Все, кто играл в КВН в студенчестве, меня поймут — нужно было как-то успевать учиться. Мы успевали.
— В 2021 году ваша шутка о потенциальном лишнем весе жены вызвала волну возмущения в соцсетях. Как вы думаете, почему? Ведь стендаперы достаточно часто жестко шутят о своих супругах, причем и мужчины, и женщины.
— Иногда зрители забывают, что не нужно серьезно относиться к шуткам.
— Почему ваша жена публично не комментировала скандальную шутку?
— Потому что это шутка, а не официальное заявление.
— Всегда, кстати, было интересно. Когда в стендапе шутят о женах и мужьях — это с разрешения членов семьи происходит? Вы как-то обговариваете заранее, что будете шутить о семье?
— Я часто рассказываю жене шутки, они ее всегда смешат. Я — ее самый любимый комик, все мои шутки о себе она знает.
— Стендап сегодня, наверное, самый популярный жанр в шоу-бизнесе, появляются многочисленные школы. На ваш взгляд, можно научить человека смешно шутить?
— Научить человека каким-то принципам построения монолога можно, но научиться быть смешным он должен сам. Обычно этому учит жизнь.
— Существуют ли неподходящие темы для шуток?
— Скорее — есть темы, на которые могут остро реагировать. Поднимать их или нет — выбор каждого комика.
— Вы не раз признавались, что любите компьютерные игры. Во что сейчас играете?
— Сейчас я, как и многие, захвачен игрой «Elden Ring».
— Какую компьютерную игру должен пройти в своей жизни каждый мальчик?
— Ту, которую начал.