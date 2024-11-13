Иван Абрамов назвал себя любимым комиком своей жены

— С детства я изображал других людей, но тогда не знал, что это не кривляние перед зеркалом, а пародия. Конечно, о моем таланте знали в школе, я пародировал и одноклассников, и учителей, при этом умудрился со всеми сохранить хорошие отношения. А в старших классах меня пригласили играть за школьную команду КВН.