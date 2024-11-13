В Самаре покажут спектакль по мотивам романа Сомерсета Моэма

Самарскую публику ждет остроумное, изящное, ироничное повествование о людях театра, о природе театральности и о предназначении искусства. Главная героиня спектакля — Джулия Лэмберт. Она считается лучшей актрисой Англии. Успешная и богатая женщина, которой, кажется, подвластно все и вся, влюбляется в молоденького бухгалтера и теряет голову. В результате ее семейное благополучие, доброе имя, карьера оказываются под угрозой.