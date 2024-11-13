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В Самаре покажут спектакль по мотивам романа Сомерсета Моэма

Зрителей ждет история известной в Англии актрисы, которая влюбляется в молодого поклонника.

Источник: театр "Самарская площадь"

Жителей и гостей Самары приглашают на спектакль «Театр» (16+). Это комедия по мотивам романа Сомерсета Моэма.

Самарскую публику ждет остроумное, изящное, ироничное повествование о людях театра, о природе театральности и о предназначении искусства. Главная героиня спектакля — Джулия Лэмберт. Она считается лучшей актрисой Англии. Успешная и богатая женщина, которой, кажется, подвластно все и вся, влюбляется в молоденького бухгалтера и теряет голову. В результате ее семейное благополучие, доброе имя, карьера оказываются под угрозой.

Комедию покажут на сцене театра «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231). Спектакль пройдет в субботу, 16 ноября 2024 года. Начало в 18:00.

театр