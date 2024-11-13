В Калининградский зоопарк привезли курчавоволосого паука-птицееда и гигантского африканского кивсяка. Животных поселили в доме тропических птиц. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Паук-птицеед назван “Курчавым” за характерный изгиб золотисто-бронзовых волосков, покрывающих всё тело и придающим пауку уникальный “пушистый” вид. Что же касается кивсяка, то он тоже непрост: этот вид считается одним из наиболее крупных в мире. Взрослые особи достигают длины 25−27 сантиметров и 2−2,5 сантиметров в диаметре», — говорится в публикации.
Ранее в Калининградский зоопарк привезли семилетнего льва. Животное по кличке Тигран доставили в регион на пароме «Амбал» в конце сентября. В будущем его планируют поселить с десятилетней львицей Леей.