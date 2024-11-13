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В Краснодарском крае ожидается мокрый снег

На Кубани спрогнозировали дождь, переходящий в снег, гололедно-изморозевые отложения.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 59% 766 мм рт. ст. +4°

В Краснодарском крае ожидается мокрый снег. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, 13 ноября на Кубани ожидается дождь, переходящий в предгорьях в мокрый снег и снег. Будут возникать гололедно-изморозевые отложения.

Осадки прогнозируют также в Крыму в течение четверга и пятницы 14 и 15 ноября. Аналогичная ситуация в Ростовской области.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи на каштанах распустились цветы. На курорте остается теплая и солнечная погода, благоприятная для цветения каштанов. По словам специалистов, если весна будет теплой, то в следующий раз цветы на ветках появятся в мае.