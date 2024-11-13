В Краснодарском крае ожидается мокрый снег

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи на каштанах распустились цветы. На курорте остается теплая и солнечная погода, благоприятная для цветения каштанов. По словам специалистов, если весна будет теплой, то в следующий раз цветы на ветках появятся в мае.