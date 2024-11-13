Мигрантов с паспортами РФ, не вставших на воинский учет, выявляют в Приморье

Следователи военного следственного отдела СК России по Спасск-Дальнему гарнизону продолжают проводить профилактические рейды в Приморье. Ведомство совместно с военным комиссариатом разыскивает мигрантов, получивших гражданство РФ, но уклоняющихся от воинского учета, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВСУ СК России по ВВО.
В ходе рейдов в Дальнегорске проверено более шести лиц, получивших российское гражданство. Трое из них поставлены на воинский учет в связи с весенним призывом в Вооружённые Силы РФ.
Двое граждан, получивших российское гражданство и не стоящих на учете, объявлены в розыск для привода в военный комиссариат.
Более 1200 бывших мигрантов поставлено на воинский учет в Приморье в 2024 году.
В период осенней призывной компании 2024 года, начавшейся с 1 октября, призвано на военную службу более 15 «новых» граждан России.
Напомним, в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будет происходить через повестки в бумажном виде. Они будут вручаться призывникам лично под расписку или отправляться заказными письмами. Согласно информации краевого военкомата, этой осенью планируется призвать около 1,5 тысячи человек. Стандартный срок службы составляет 12 месяцев, а первые отправки призывников начались 15 октября.