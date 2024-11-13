Мигрантов с паспортами РФ, не вставших на воинский учет, выявляют в Приморье

Напомним, в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будет происходить через повестки в бумажном виде. Они будут вручаться призывникам лично под расписку или отправляться заказными письмами. Согласно информации краевого военкомата, этой осенью планируется призвать около 1,5 тысячи человек. Стандартный срок службы составляет 12 месяцев, а первые отправки призывников начались 15 октября.