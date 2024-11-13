Тренер-преподаватель из Бурятии погиб в зоне СВО

Андрей Гармажапов, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва № 11 города Улан-Удэ, героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
— Мужчина родился в селе Кижинга Бурятской АССР. Получив высшее образование, в 2012 устроился по специальности в школу, — рассказывают в пресс-службе министерства.
Он всегда был предан своей профессии, ранее стал кандидатом в мастера спорта России по боксу. Во время работы проходил множественные курсы по повышению квалификации.
В августе 2024 подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Андрею Гармажапов было 44 года, дома его остались ждать отец, жена и трое детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что доброволец Руслан Ельмекеев из Иркутской области героически погиб в зоне СВО.