Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер-преподаватель из Бурятии погиб в зоне СВО

Дома его остались ждать жена и трое детей.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Андрей Гармажапов, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва № 11 города Улан-Удэ, героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

— Мужчина родился в селе Кижинга Бурятской АССР. Получив высшее образование, в 2012 устроился по специальности в школу, — рассказывают в пресс-службе министерства.

Он всегда был предан своей профессии, ранее стал кандидатом в мастера спорта России по боксу. Во время работы проходил множественные курсы по повышению квалификации.

В августе 2024 подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Андрею Гармажапов было 44 года, дома его остались ждать отец, жена и трое детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что доброволец Руслан Ельмекеев из Иркутской области героически погиб в зоне СВО.