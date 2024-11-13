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Небольшие дожди пройдут в Петербурге 13 ноября

Облачная погода с прояснениями установится в Петербурге 13 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, столбики термометров покажут до +6 градусов, возможны небольшие дожди.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 66% 766 мм рт. ст. +4°

«Сегодня по южной периферии далекого циклона, с центром на Баренцевым морем, на территорию Северной столицы продолжат поступать хорошо согретые Гольфстримом и довольно влажные воздушные массы».

подчеркнул господин Леус

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники в Петербурге перешли на зимний режим уборки, город чистят 627 спецмашин. За уборку тротуаров и территорий вокруг остановок отвечают 842 работника дорожных предприятий.