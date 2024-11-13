Небольшие дожди пройдут в Петербурге 13 ноября

«Сегодня по южной периферии далекого циклона, с центром на Баренцевым морем, на территорию Северной столицы продолжат поступать хорошо согретые Гольфстримом и довольно влажные воздушные массы».
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники в Петербурге перешли на зимний режим уборки, город чистят 627 спецмашин. За уборку тротуаров и территорий вокруг остановок отвечают 842 работника дорожных предприятий.