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В Ростове рано утром загорелся автомобиль

На Шолохова в Ростове потушили загоревшееся авто.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 13 ноября, на улице Шолохова в Ростове потушили загоревшийся автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел рано утром в 6:55 на Шолохова 45/2. Огонь распространился на площади четыре квадратных метра. Чтобы потушить пламя были привлечены восемь пожарных и две единицы техники.

— Пожар ликвидировали. Пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в ночь на вторник в хуторе страхов в пожаре погибли шесть рабочих. Накануне трагедии они отмечали день рождения. Предварительно известно, что пламя в доме вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Из огня удалось спастись четверым, двое пострадали. Во время тушения пожара были обнаружены тела шести человек.