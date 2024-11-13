В Ростове рано утром загорелся автомобиль

В среду, 13 ноября, на улице Шолохова в Ростове потушили загоревшийся автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел рано утром в 6:55 на Шолохова 45/2. Огонь распространился на площади четыре квадратных метра. Чтобы потушить пламя были привлечены восемь пожарных и две единицы техники.
— Пожар ликвидировали. Пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в ночь на вторник в хуторе страхов в пожаре погибли шесть рабочих. Накануне трагедии они отмечали день рождения. Предварительно известно, что пламя в доме вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Из огня удалось спастись четверым, двое пострадали. Во время тушения пожара были обнаружены тела шести человек.