На перекрестках Уфы изменились схемы движения

По данным ведомства, для увеличения транспортного потока на улице имени Города Галле со стороны Зорге изменили фазы разъезда на светофоре на перекрестке проспекта Октября и Галле. Также на пересечении Комсомольской — бульвара Саид-Галиева — Рехмукова — Мусы Гареева установили дополнительные знаки и изменили планы разъездов.