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На перекрестках Уфы изменились схемы движения

В Уфе ради повышения безопасности пешеходов и автомобилистов изменили схемы движения на ряде городских перекрестков. Об этом рассказали в ЦОДД Башкирии.

Источник: ЦОДД РБ

По данным ведомства, для увеличения транспортного потока на улице имени Города Галле со стороны Зорге изменили фазы разъезда на светофоре на перекрестке проспекта Октября и Галле. Также на пересечении Комсомольской — бульвара Саид-Галиева — Рехмукова — Мусы Гареева установили дополнительные знаки и изменили планы разъездов.

Дополнительные секции для правого и левого поворота смонтировали на Южном проезде, бульваре Давлеткильдеева и 50 лет СССР, чтобы снизить заторы и повысить пропускную способность.

Кроме того, на перекрестке проспекта Октября и Лесопаркового проезда оборудовали нерегулируемый пешеходный переход.