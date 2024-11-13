Вторая волна пневмонии началась среди школьников в Екатеринбурге

По словам медиков, к такому развитию ситуации после окончания школьных каникул были готовы. В основном пневмонией продолжают болеть дети в возрасте от 10 до 14 лет, большинство из них лечатся амбулаторно. Само заболевание проходит в типичной форме: анализ крови не показывает бактериального поражения, самочувствие у ребенка, как правило, удовлетворительное.
Врачи отмечают, что все чаще пациенты жалуются на отсутствие в аптеках препаратов, которые чаще всего назначаются для лечения пневмонии. Среди них, в частности, «Ровамицин», «Клацид».
Добавим, что на фоне роста заболеваемости в СМИ появились сообщения о дефиците физраствора в регионах УрФО. Однако в Минпромторге России заявили, что запасов препарата в субъектах Уральского федерального округа достаточно.
Рост пневмонии среди школьников Екатеринбурга и других городов УрФО начался со второй половины сентября и достиг пиковых значений к середине октября. После закрытия школ на карантин и ухода детей на каникулы заболеваемость пошла на спад. Специалисты отмечают, что пневмония, возбудителем которой является микоплазма, — это сезонное заболевание с циркуляцией раз в четыре года.