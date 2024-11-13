У цыган в Коркино забрали оружие и вручили им повестки в военкомат

Правоохранители изъяли всё оружие в домах проживающих в Коркино цыган. Семерым гражданам призывного возраста вручили повестки в военкомат. Об этом жителям сообщили на встрече с участием представителей власти и правоохранителей, которая состоялась в городе накануне.
«Также пристальное внимание уделяется тому, как в цыганских семьях реализуется конституционная норма на обязательное получение детьми основного общего образования», — сообщили в администрации округа.
На встрече с жителями присутствовали замгубернатора Алексей Фартыгин, областной прокурор Игорь Донгаузер, начальник Главного управления МВД Сергей Космачев, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, руководитель СУ СКР по региону Алексей Колбасин, федеральный инспектор по Челябинской области Владимир Шишков, временно исполняющий полномочия главы округа Александр Орёл. Это уже третья подобная встреча за две с лишним недели, прошедшие после волнений в Коркино, причиной которых стало убийство 40-летней таксистки Елены Сарафановой.