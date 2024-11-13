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Солнечные столбы в небе заметили жители Новосибирска

Необычное явление засняли местные жители.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 66% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Предоставлено читательницей

Новосибирцы заметили солнечные столбы в небе и запечатлели их на камеру. Завораживающее световое явление сибиряки могли наблюдать минувшей ночью, с 12 на 13 ноября.

— Снимок солнечных столбов сделала на Ключ-Камышенское плато, — делится читательница КП-Новосибирск.

Судя по фотографии, небо в это время было практически без облаков, отчего столбы виднелись особенно ярко.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в небе над Новосибирской областью зажглось полярное сияние. «Световое шоу» снял на камеру местный астрофотограф.