Солнечные столбы в небе заметили жители Новосибирска

Новосибирцы заметили солнечные столбы в небе и запечатлели их на камеру. Завораживающее световое явление сибиряки могли наблюдать минувшей ночью, с 12 на 13 ноября.
— Снимок солнечных столбов сделала на Ключ-Камышенское плато, — делится читательница КП-Новосибирск.
Судя по фотографии, небо в это время было практически без облаков, отчего столбы виднелись особенно ярко.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в небе над Новосибирской областью зажглось полярное сияние. «Световое шоу» снял на камеру местный астрофотограф.