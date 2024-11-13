Температуру ниже климатической нормы прогнозируют на Кубани

13 ноября в Краснодарском крае дождей не ожидается. Однако температура воздуха будет ниже климатической нормы, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня над территорий Кубани сохранится повышенный фон атмосферного давления. Благодаря этому в облаках будут появляться прояснения и обойдется без дождей, — рассказал Леус. — Однако несмотря на проглядывающее в разрывах облаков солнце, теплее не станет, и температура останется на 2−3 градуса ниже положенных по климату значений».
Температура воздуха в краевой столице составит +8…+10 градусов. Ожидается северо-восточный ветер 2−7 метров в секунду, а атмосферное давление — 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В целом по региону прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла, местами в южной половине края от 9 до 14 градусов выше нуля, в горах — +4…+9, а на Черноморском побережье — +11…+16 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Ранее сообщалось, что на Кубань идут затяжные дожди. Они ожидаются уже с 14 ноября.