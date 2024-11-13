Температуру ниже климатической нормы прогнозируют на Кубани

«Сегодня над территорий Кубани сохранится повышенный фон атмосферного давления. Благодаря этому в облаках будут появляться прояснения и обойдется без дождей, — рассказал Леус. — Однако несмотря на проглядывающее в разрывах облаков солнце, теплее не станет, и температура останется на 2−3 градуса ниже положенных по климату значений».