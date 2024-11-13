В Омске снова выставили на торги заброшенную школу

На площадке ГИС «Торги» администрация Омска вновь разместила предложение о продаже имущественного комплекса бывшей школы № 163 по улице Свободы.
Здание и земельный участок продают по начальной цене 14, 8 и 11, 9 млн рублей соответственно. Заявки принимаются до 14 ноября, торги назначены на 19 декабря.
Отметим, это уже вторая попытка мэрии продать эту недвижимость. Прошлый аукцион был объявлен в сентябре и не состоялся из-за отсутствия желающих.
Сама школа пустует уже много лет. В прошлом году в «заброшку» забрались подростки, один из них сломал ногу. После этого мэрия пыталась найти подрядчика для консервации здания.