Учащиеся лицеев МВД и МЧС получили право на бесплатные проезд и лекарства

В сообщении сказано, что учащиеся лицеев Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, где занимаются подготовкой кадров для службы в военизированных организациях, были приравнены к учащимся суворовского училища. В ведомстве напомнили, что у них уже имеется право бесплатного проезда как в городском, так и в пригородном транспорте.