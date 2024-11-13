Учащиеся лицеев МВД и МЧС получили право на бесплатные проезд и лекарства

В сообщении сказано, что учащиеся лицеев Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, где занимаются подготовкой кадров для службы в военизированных организациях, были приравнены к учащимся суворовского училища. В ведомстве напомнили, что у них уже имеется право бесплатного проезда как в городском, так и в пригородном транспорте.
— У лицеистов МВД и МЧС также появилось еще одно право — бесплатное обеспечение лекарственными средствами, — добавили в Минтруда Беларуси.
Говорится, что закон по вопросам ветеранов вступит в силу с 1 мая 2025 года. Это значит, что названными льготами будет возможность пользоваться с указанной даты.
Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста в Беларуси до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин не обсуждается.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии ветеранам в Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси.