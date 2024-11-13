Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учащиеся лицеев МВД и МЧС получили право на бесплатные проезд и лекарства

Минтруда Беларуси сказало про бесплатный проезд в транспорте для учащихся лицеев МВД и МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Учащиеся лицеев МВД и МЧС получили право на бесплатные проезд и лекарства. Подробности озвучили sb.by в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, комментируя подписанный президентом Беларуси закон по вопросам ветеранов.

В сообщении сказано, что учащиеся лицеев Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, где занимаются подготовкой кадров для службы в военизированных организациях, были приравнены к учащимся суворовского училища. В ведомстве напомнили, что у них уже имеется право бесплатного проезда как в городском, так и в пригородном транспорте.

— У лицеистов МВД и МЧС также появилось еще одно право — бесплатное обеспечение лекарственными средствами, — добавили в Минтруда Беларуси.

Говорится, что закон по вопросам ветеранов вступит в силу с 1 мая 2025 года. Это значит, что названными льготами будет возможность пользоваться с указанной даты.

Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста в Беларуси до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин не обсуждается.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии ветеранам в Беларуси.

Кстати, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси.